Украина оказалась в середине мирового рейтинга рабства

Об этом сообщается в мировом рейтинге рабства Global Slavery Index 2013, созданном австралийской правозащитной организацией Walk Free Foundation. Всего в рейтинг были включены 162 страны, расположенные в порядке убывания уровня рабства.

По оценкам организации, всего в мире в современном рабстве находится почти 30 миллионов человек, причем 76% из них - в десяти странах с наиболее высокими абсолютными показателями количества рабов - это Индия, Китай, Пакистан, Нигерия, Эфиопия, Россия, Таиланд, ДР Конго, Мьянма, Бангладеш.

По теме: США: Украина становится пунктом назначения для жертв торговли людьми

В то же время, к лидерам по проценту людей, находящихся в рабстве, попала Молдова, заняв шестое место в рейтинге . Украина с 86-м результатом оказалась в лучшей ситуации по рабству, чем такие страны как Россия, Грузия, Азербайджан и даже Польша и Румыния.

По оценкам Walk Free Foundation, в Украине в рабстве находится от 110 до 120 тысяч человек .