ЕЦБ: Греции понадобится еще $5-6 млрд

Чиновники ЕЦБ официально подтвердили, что Греции потребуется новая финансовая помощь в следующем году. По оценкам ЕЦБ, кредитные средства из текущей программы помощи Греции, срок действия которой истекает в конце 2014 г., будут фактически исчерпаны к середине года, сообщают Вести.

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В своих комментариях журналистам после заседания ЕЦБ об этом заявил член Совета управляющих Европейского центробанка Йорг Асмуссен. По его оценкам, Греции необходимо от 5 до 6 млрд евро в виде дополнительной финансовой помощи в 2014 г.

Асмуссен также отверг возможность предоставления Греции отсрочки по погашению облигаций, о которой намекнул министр финансов Греции Яннис Стурнарас.

“Власти Греции должны найти возможность изыскать недостающие средства для бюджета в следующем фискальном году. Я не вижу возможности пролонгировать уже существующие долговые обязательства. Это невозможно в рамках ЕЦБ и европейской финансовой системы. Греции придется искать другие средства, для того чтобы закрыть дефицит в финансировании”, - заявил банкир.