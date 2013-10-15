ЕЦБ: Греции понадобится еще $5-6 млрд
По оценкам Европейского центрального банка, текущих кредитов Греции хватит до второй половины 2014 г. После этого потребуется выделение новой финансовой помощи.
Чиновники ЕЦБ официально подтвердили, что Греции потребуется новая финансовая помощь в следующем году. По оценкам ЕЦБ, кредитные средства из текущей программы помощи Греции, срок действия которой истекает в конце 2014 г., будут фактически исчерпаны к середине года, сообщают Вести.
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В своих комментариях журналистам после заседания ЕЦБ об этом заявил член Совета управляющих Европейского центробанка Йорг Асмуссен. По его оценкам, Греции необходимо от 5 до 6 млрд евро в виде дополнительной финансовой помощи в 2014 г.
Асмуссен также отверг возможность предоставления Греции отсрочки по погашению облигаций, о которой намекнул министр финансов Греции Яннис Стурнарас.
“Власти Греции должны найти возможность изыскать недостающие средства для бюджета в следующем фискальном году. Я не вижу возможности пролонгировать уже существующие долговые обязательства. Это невозможно в рамках ЕЦБ и европейской финансовой системы. Греции придется искать другие средства, для того чтобы закрыть дефицит в финансировании”, - заявил банкир.