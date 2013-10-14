Италия продает исторические замки, чтобы сократить дефицит бюджета

По данным местных СМИ, около 50 достопримечательностей должны принести в казну €500 млн. Продажа в частные руки части недвижимости, принадлежащей государству, призвана сохранить дефицит бюджета в 2013 году на уровне не более 3% ВВП, как этого требует Евросоюз, передает Russia Today.

Помимо непосредственного получения доходов правительство надеется, что виллы и замки будут преобразованы в рестораны, музеи и отели, что позволит создать новые рабочие места.

Греция, ещё одна европейская страна, которой ЕС предписал режим жёсткой экономии, в прошлом году также распродала часть своих островов, пляжей и курортов в частные руки.

Италия, в свою очередь, уже успела продать несколько маяков на острове Сардиния.

По данным газеты Corriere della Serra, среди государственной недвижимости, подлежащей продаже в этом году – замок Орсини в пригороде Рима, построенный для Папы Николая III в 1270-е годы. С середины XIX века по 1989 год он использовался как тюрьма. Местные жители предписывают ему дурную славу – якобы в замке обитают привидения.

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Ещё один национальный памятник, который планируется продать, – вилла Мирабелло, расположенная неподалёку от Милана, построенная в XVIII веке кардиналом Дурини, Великим инквизитором Мальты.

В Венецианской лагуне инвесторы могут приобрести остров Святого Иакова, который с XI века был пристанищем монахов. В прошлом столетии он превратился в военную базу, а с 1961 года был заброшен и начал приходить в упадок.

По словам местных экспертов, итальянское государство не в силах финансировать содержание этих памятников, кроме того, многие европейские страны сейчас стараются заработать всеми возможными средствами.