Сирия просит у России детское питание
Сирийское правительство просит граждан РФ оказать содействие в сборе и отправке в эту страну, прежде всего, детского питания, молочных смесей для детей-грудничков, так как их нехватка в охваченной военными действиями стране ощущается наиболее остро
Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИА Новости епископ Апамейский Исаак Баракат (Антиохийская православная церковь).
"Мы передаем просьбу от министерства по социальным вопросам Сирии, а также Красного Креста в Дамаске - помочь передать Сирии детское питание, поскольку Евросоюз отказывается нам поставлять этот продукт, а в нем очень нуждаются наши грудные дети", - сказал Баракат.
В свою очередь заместитель председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Елена Агапова сообщила, что в настоящее время московское отделение ИППО уже проводит сбор денежных средств для последующей централизованной закупки и отправки в Сирию детских молочных смесей и питания, предназначенного прежде всего, для детей до одного года.
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"Министерство социальной защиты Сирии нам сообщает, что маленьких детей буквально нечем кормить. В результате односторонних экономических санкций, которые ввели ряд стран Запада, детское питание не поступает в Сирию", - сказала Агапова.