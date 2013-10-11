Сирия просит у России детское питание

Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИА Новости епископ Апамейский Исаак Баракат (Антиохийская православная церковь).

"Мы передаем просьбу от министерства по социальным вопросам Сирии, а также Красного Креста в Дамаске - помочь передать Сирии детское питание, поскольку Евросоюз отказывается нам поставлять этот продукт, а в нем очень нуждаются наши грудные дети", - сказал Баракат.

В свою очередь заместитель председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Елена Агапова сообщила, что в настоящее время московское отделение ИППО уже проводит сбор денежных средств для последующей централизованной закупки и отправки в Сирию детских молочных смесей и питания, предназначенного прежде всего, для детей до одного года.

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"Министерство социальной защиты Сирии нам сообщает, что маленьких детей буквально нечем кормить. В результате односторонних экономических санкций, которые ввели ряд стран Запада, детское питание не поступает в Сирию", - сказала Агапова.