В Сирии в ходе карательной операции убили 190 мирных жителей - HRW

Об этом сообщает в пятницу правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

В докладе правозащитников говорится, что в операции, которая началась 4 августа в провинции Латакия, участвовали боевики пяти группировок и в том числе связанные с "Аль-Каидой" - "Фронт ан-Нусра", "Исламское государство Ирака и Леванта", а также "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар", почти полностью состоящая из иностранцев, сообщает РИА новости.

Действия группировок финансировались частными "спонсорами" из государств Персидского залива. Целью боевиков стали населенные пункты с компактным проживанием алавитов, лояльных к властям Сирии. Из общего числа убитых по меньшей мере 67 человек были показательно казнены боевиками.

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"Эти беззакония не являлись выходками отдельных боевиков. Это хорошо координированная и рассчитанная операция против мирного населения в этих населенных пунктах", - заявил директор HRW по Ближнему Востоку Джо Сторк. В документе отмечается, что вскрывшиеся факты указывают, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к разным вооруженным формированиям, в которых, в том числе, действуют иностранные наемники.