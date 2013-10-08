Президент Италии: Берлускони может не надеяться на амнистию

"У них одна мысль в голове, им наплевать на проблемы, которые есть в стране", — подчеркнул Наполитано в эфире телеканала RaiNews24.

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Ранее во вторник глава итальянского государства заявил о том, что нынешняя ситуация в тюрьмах Италии, когда не соблюдаются права заключенных "позорит страну", пишет РИА Новости.

По его словам, "наибольшей срочности решения требует, в первую очередь, проблема переполненности итальянских тюрем".

В качестве одного из вариантов решения вопроса Наполитано не исключил проведения новой амнистии. В настоящий момент в итальянских тюрьмах находятся почти 65 тысяч заключенных, тогда как вместимость спецучреждений не превышает 48 тысяч.

Практически сразу же после этого представители "Движения пяти звезд" заявили о том, что президент страны готовит "охранную грамоту" для Сильвио Берлускони, который был осужден на четыре годя тюрьмы по громкому делу о финансовых махинациях в созданной им медийной группе Mediaset.

В связи с преклонным возрастом Берлускони, которому в конце сентября исполнилось 77 лет, экс-премьер должен будет отбывать наказание либо под домашним арестом, либо занимаясь общественно-полезными работами под наблюдением компетентных социальных служб.