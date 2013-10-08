Умерла польская писательница детективов Иоанна Хмелевская

Об этом сообщил телеканал TVN24.

И.Хмелевская (настоящее имя Ирэна Барбара Иоанна Беккер) родилась 2 апреля 1932г. в Варшаве в семье директора банка. В 1954г. она окончила архитектурный факультет Варшавского политехнического института, работала архитектором, однако великим архитектором себя никогда не считала, пишет РБК.

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Однажды, будучи во Франции, она увидела небольшую часовню в Орли и поняла: такого ей никогда не создать. В итоге И.Хмелевская оставила свою профессию и занялась писательским трудом.

Ее первый роман "Клин клином" вышел в 1964г. В общей сложности И.Хмелевская написала более 60 книг - детективных романов и книг публицистического характера, включая "Автобиографию" в семи частях.