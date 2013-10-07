В Египте жертвами беспорядков стали 44 человека

Ранее министерство здравоохранения АРЕ передавало о 34 убитых, большинство из которых погибли в Каире, и порядка 200 пострадавших. Жертвы были в Суэце, Эль-Минье, Бени- Суэйфе. Не исключено, что их число может возрасти, поскольку среди доставленных в больницы участников столкновений есть те, кто находится в тяжелом состоянии, сообщает ИТАР-ТАСС.

В египетской столице и ряде провинций в течение минувшего дня неоднократно вспыхивали столкновения между сторонниками низложенного военными в начале июля президента Мухаммеда Мурси, с одной стороны, и сотрудниками правопорядка и местными жителями - с другой.

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"Братья" приурочили свои митинги к отмечаемому египтянами 40-летию начала арабо-израильской войны 1973 года. Еще накануне в преддверии этой важной для страны даты были значительно усилены меры безопасности в связи с информацией спецслужб о готовящихся исламистами провокациях.

Стычки вспыхнули в нескольких районах столицы. Сторонники свергнутого президента пытались пробиться на центральную площадь Тахрир, однако были остановлены силовиками, которые активно применяли слезоточивый газ.

Исламистами также были разграблены и сожжены несколько бензоколонок и управление дорожной полиции в каирском районе Докки. К настоящему моменту силовикам удалось взять под контроль ситуацию в большинстве мест, где происходили беспорядки.

На самом Тахрире в вечерние часы собрались тысячи простых египтян, которые отмечают любимый праздник. Всего за минувший день только в Каире были задержаны свыше 400 зачинщиков беспорядков.