В Египте жертвами беспорядков стали 44 человека
Беспорядки в Египте унесли в воскресенье жизни 44 человек, еще 246 пострадали. Об этом сообщило сегодня информационное агентство МЕНА.
Ранее министерство здравоохранения АРЕ передавало о 34 убитых, большинство из которых погибли в Каире, и порядка 200 пострадавших. Жертвы были в Суэце, Эль-Минье, Бени- Суэйфе. Не исключено, что их число может возрасти, поскольку среди доставленных в больницы участников столкновений есть те, кто находится в тяжелом состоянии, сообщает ИТАР-ТАСС.
В египетской столице и ряде провинций в течение минувшего дня неоднократно вспыхивали столкновения между сторонниками низложенного военными в начале июля президента Мухаммеда Мурси, с одной стороны, и сотрудниками правопорядка и местными жителями - с другой.
По теме: 15 человек погибли и 83 пострадали в результате беспорядков в Египте
"Братья" приурочили свои митинги к отмечаемому египтянами 40-летию начала арабо-израильской войны 1973 года. Еще накануне в преддверии этой важной для страны даты были значительно усилены меры безопасности в связи с информацией спецслужб о готовящихся исламистами провокациях.
Стычки вспыхнули в нескольких районах столицы. Сторонники свергнутого президента пытались пробиться на центральную площадь Тахрир, однако были остановлены силовиками, которые активно применяли слезоточивый газ.
Исламистами также были разграблены и сожжены несколько бензоколонок и управление дорожной полиции в каирском районе Докки. К настоящему моменту силовикам удалось взять под контроль ситуацию в большинстве мест, где происходили беспорядки.
На самом Тахрире в вечерние часы собрались тысячи простых египтян, которые отмечают любимый праздник. Всего за минувший день только в Каире были задержаны свыше 400 зачинщиков беспорядков.