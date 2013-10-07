15 человек погибли и 83 пострадали в результате беспорядков в Египте

01:13, 07 октября 2013
Мир
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Не менее 15 человек погибли и 83 пострадали сегодня в результате беспорядков в Египте.

єгипет / Фото : Maggie Osama, Flickr

Такие данные приводит министерство здравоохранения страны, передает ИТАР-ТАСС.

В Каире и ряде провинций в течение дня неоднократно вспыхивали столкновения между сторонниками низложенного военными в начале июля президента Мухаммеда Мурси, с одной стороны, и сотрудниками правопорядка и местными жителями - с другой.

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”Братья-мусульмане” приурочили свои митинги к отмечаемому египтянами 40-летию начала арабо-израильской войны 1973 года. Еще накануне в преддверии этой важной для страны даты были значительно усилены меры безопасности в связи с информацией спецслужб о готовящихся сторонниками исламистов провокациях.

Ранее стычками были охвачены несколько районов столицы. ”Братья” пытались пробиться на центральную площадь Тахрир, однако были остановлены силовиками, которые активно применяли слезоточивый газ.

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