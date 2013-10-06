Спецназ США уничтожил одного из лидеров ответственной за нападение на ТЦ в Кении группировки - СМИ

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила на своем интернет-сайте газета "Нью-Йорк таймс". Ранее издание утверждало, что лидер "Аш-Шабаб" был захвачен.

По данным газеты, группа спецназа рано утром окружила некий дом, стоящий на берегу океана. По словам очевидцев, операция продолжалась около часа, с воздуха поддержку осуществляли вертолеты.

"Этот рейд был запланирован полторы недели назад. Его проведение связано с терактом в торговом центре "Уэстгейт", - приводит "Нью-Йорк таймс" слова представителя американских властей, пожелавшего сохранить анонимность.

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Как сообщается, исламисты оказали сопротивление, открыв ответный огонь. Представитель "Аш-Шабаб" заявил журналистам, что один из сомалийцев был убит, однако нападение, в котором, по его словам, якобы участвовал британский и турецкий спецназ, удалось отбить. Между тем, власти Великобритании и Турции заявили, что не имеют отношения к произошедшему.

Представитель правительства Сомали подтвердил, что операция, действительно, проводилась, и отметил, что сомалийские власти были о ней предупреждены.

Брава - небольшой портовый город, расположенный недалеко от столицы страны Могадишо. Как отмечает "Нью-Йорк таймс", там находится база иностранных боевиков "Аш-Шабаб".

Две недели назад группа вооруженных лиц ворвалась в торговый центр "Уэстгейт" в Найроби и открыла огонь по находившимся там людям. По последним данным, погибли 67 человек. "Аш-Шабаб" заявила, что это месть за участие кенийских войск в операциях против боевиков на территории Сомали.