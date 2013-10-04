СМИ: В Боливии с неба упал миллион долларов

По данным местных СМИ, деньги были специально сброшены с самолета, летящего на небольшой высоте. Как сообщает ВВС, на упавших с неба пачках банкнот стояла печать одного из банков Парагвая. Полиция подозревает, что в деле замешаны местные мафиозные кланы, занимающиеся контрабандой наркотиков, пишет Russia Today.

Купюры, упакованные в 26 пластиковых пакетов, наркодилеры должны были подобрать на земле. Однако их опередили полицейские. Задержаны трое подозреваемых. Помимо денег у них были изъяты мобильные телефоны и огнестрельное оружие.

Боливия, наряду с Колумбией и Перу, входит в число крупнейших производителей кокаина в мире.

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При этом выращивание листьев коки в установленных пределах в стране не считается преступлением, поскольку это растение традиционно используется в качестве тонизирующего средства, утоляющего голод, придающего силы и улучшающего самочувствие в условиях высокогорья.

Согласно новой конституции, принятой в январе 2009 года по результатам референдума, листья коки объявлены культурным достоянием Боливии. Президент страны Эво Моралес не раз выступал с предложением легализовать коку. Он даже публично пожевал листья этого растения перед комиссией ООН.