Полиция подозревает врача Джексона в уничтожении улик

Лечащий врач Майкла Джексона - доктор Конрад Мюррей - уничтожил, по одной из версий полиции, ключевые улики, указывающие на его причастность к гибели "короля поп-музыки". Об этом со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сообщает лондонская газета Daily Star.

Детективы выяснили, что за три часа до смерти певца его врач попросил двух женщин - вероятно своих помощниц - увезти из дома какие-то документы и вещи. Они в течение 30 минут тщательно перебирали содержимое пяти коробок, в которых хранилась вся информация о болезнях и лечении Джексона, а потом покинули дом.

В день смерти знаменитости - 25 июня - они прибыли в Хьюстон (штат Техас) около 09:30 по местному времени. Около 12:30 кто-то сообщил в службу спасения о том, что Джексон нуждается в срочной помощи. Медики констатировали, что певец скончался до того, как они приехали.

Сейчас сыщики собираются допросить помощниц Мюррея, чтобы узнать, какие именно документы могли быть уничтожены. Полиция также выясняет сколько времени прошло между моментом смерти Джексона и приездом скорой помощи.

На данный момент следователи не сомневаются в том, что лечащий врач знаменитого певца избавлялся от улик. Вопрос заключается в том, когда именно он это делал - после смерти "короля поп-музыки" или пока тот находился при смерти.

Полиция Лос-Анджелеса склонна рассматривать скоропостижную смерть Майкла Джексона как "непредумышленное убийство". При этом главным подозреваемым называется личный врач Джексона - Конрад Мюррей. Считается, что сердце у Джексона остановилось после того, как Мюррей дал ему сильное обезболивающее средство "Пропофол".

Newsru