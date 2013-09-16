До 800 человек возросло число пропавших из-за сильнейшего наводнения в Колорадо

Об этом сегодня сообщили представители местных властей.

По их данным, в округе Лэрэми неизвестной остается судьба 482 человек, в округе Боулдер не удается установить связь с 318 жителями. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Более тысячи местных жителей ожидают эвакуации. Многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира, для эвакуации населения власти используют вертолеты, передает ИТАР-ТАСС.

Президент США 13 сентября объявил о введении в Колорадо режима чрезвычайного положения. Это позволило местным властям привлечь к ликвидации последствий наводнения Национальную гвардию США, а также дало официальным лицам больше полномочий при проведении эвакуации и распределении помощи нуждающимся.

По теме: Наводнение в США: число пропавших без вести превысило 500 человек, есть жертвы (видео)

В наибольшей степени от наводнения пострадали населенные пункты, расположенные вдоль Скалистых гор между столицей Колорадо - Денвером, и соседним штатом Вайоминг. Стихийное бедствие сопоставимо по масштабам разрушения лишь с наводнением, происшедшим в США в 1976 году. Тогда ущерб составил 85 млн долларов, погибли почти 150 человек.