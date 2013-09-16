После наводнения на Одесчине люди боятся возвращаться в свои дома (видео)

Поселок Березино Тарутинского района пострадал чуть ли не больше всего. Местные жители в отчаянии говорят - накануне холодов остались без жилья, скота и домашней птицы. Даже личные вещи не успели вынести, так как вода прибывала слишком быстро, сообщает ТСН.

"Все утоплено, живность, куры. То, что из кухни вынесли, все испортилось. А в дом боимся зайти", - жалуется фермер Ян Фридрих.

Власти пообещали выплатить людям компенсации за разрушенное жилье и утраченный скот. Вчера комиссия описывала поврежденное имущество, рассказывают селяне. Но о каких суммах идет речь, люди пока не знают. Вопрос должны решить сегодня на заседании правительства. Насущная проблема в Березино - питьевая вода. Местный водопровод не работает. Наводнение повредило насосную станцию, колодцы затоплены илом. Если проблему срочно не решить, то уже через несколько теплых дней можно будет ожидать вспышек кишечных инфекций.

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"Вчера откачали воду из насосной станции, сегодня начинается обеззараживание воды. Сегодня принимаются все меры, чтобы у людей была в первую очередь питьевая вода. В дальнейшем будут очищены резервуары, будет подаваться нормальная вода", - пообещал председатель поселкового совета Березино Федор Желязка.

Сейчас воду развозят людям в бочках. Всех, кто лишился дома, расселили у знакомых и родственников. До конца года, успокаивают местные чиновники, людям дадут жилье. Уже сейчас решается вопрос экстренного ремонта военного общежития, чтобы туда отселить всех пострадавших.

Напомним, в Одесской области возле села Красное прорвало дамбу и настоящее цунами за каких-то 20 минут накрыло поселок. Два человека погибли. Сотни были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые из домов не подлежат восстановлению. Вода разлилась так, что на полях можно ловить рыбу.

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