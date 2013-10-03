Украина экспортировала в Грузию сельхозпродукции на $175 миллионов

Украина расширит инвестиционное партнерство с Грузией в аграрном секторе. Это будет способствовать наращиванию экспорта отечественной сельхозпродукции на грузинский рынок. Пока же динамика экспорта остается положительной. И за 8 месяцев Украина нарастила поставки сельхозпродукции в Грузию на 22%. Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Валерия Давиденко и Министра сельского хозяйства Грузии Шалва Пипия.

«Грузия остается для Украины стратегическим партнером в торговле сельхозпродукцией. И каждый год эта динамика растет. Так, за 8 месяцев текущего года Украина экспортировала в Грузию продукции АПК на 175 миллионов долларов. Это на 22% больше, чем в прошлом году», − подчеркнул Валерий Давиденко.

Заместитель Министра отметил, что этот показатель можно значительно увеличить. Для этого Украина предложила грузинской стороне расширить инвестиционное партнерство в аграрном секторе. Кроме того, Украина планирует увеличить поставки отечественной пищевой продукции, зерновых и продукции животноводства в Грузию.

В свою очередь, грузинская сторона выдвинула предложение уменьшить преграды при поставке цитрусовых в Украину. Участники встречи договорились ускорить подписание необходимых фитосанитарных договоров.

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«Такое активное сотрудничество с Украиной в аграрном секторе очень важно для Грузии. Ведь Украина остается для Грузии одним из основных партнеров и поставщиков продовольствия. Поэтому мы намерены максимально способствовать развитию двустороннего сотрудничества», − подчеркнул Шалва Пипия.

Напомним, что ранее глава Минагрополитики Николай Присяжнюк заявлял, что Грузия является одним из ключевых рынков сбыта украинской овощной продукции. Также Правительство Грузии обращалось к Украине с запросом на приобретение продовольственной пшеницы.