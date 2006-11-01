Газоснабжение предприятий под угрозой

Ряд промышленных предприятий Восточного региона обратились с письмом к министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО с требованием срочно урегулировать ситуацию с выделением лимитов природного газа на ноябрь. Об этом говорится в обращении промпредприятий, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, в обращении сказано, что по состоянию на 1 ноября не выделены лимиты потребления природного газа в ноябре следующим предприятиям: ОАО «ДнепроАзот», ОАО «ДМЗ им. Петровского», ОАО «ПГОК», ОАО «Сухая Балка», ОАО «Запорожсталь», ОАО «МГОК», ОАО «ОГОК», ОАО «ЗЗФ», ОАО «Стахановский ферросплавный завод», ЗАО «ЗМЖК», ЗАО «Харьковский жиркомбинат» и ОАО «КЗРК».

«Несмотря на неоднократные письменные запросы, официального отказа от осуществления поставок природного газа предприятиям не предоставлялось. В то же время, многие из перечисленных предприятий в полном объеме или частично авансировали стоимость необходимых в ноябре ресурсов газа», - отмечено в обращении.

Также в обращении сказано, что согласно с существующим в Украине порядком, отсутствие лимитов потребления природного газа на текущий месяц ведет к фактическому прекращению газоснабжения предприятия.

Также в своем обращении промпредприятия обращают внимание министра топлива и энергетики на возможные экологические, экономические и социальные последствия и требуют не допустить остановки или ограничения газоснабжения предприятий.

Промышленники также выразили свою готовность отстаивать нарушенные права и интересы в суде.