США в этом году обгонят Россию по добыче углеводородов

США уже в этом году обгонят Россию по суммарной добыче нефти и газа и станут крупнейшим в мире производителем углеводородов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Это могло произойти уже в июле 2013 года, когда США произвели нефти и газа в количестве, аналогичном 22 миллионам баррелей нефти, против 21,8 миллиона баррелей, произведенных РФ, пишет американское издание со ссылкой на управление энергетической информации США и Международное энергетическое агентство.

В 2012 году США впервые с 1982 года обогнали Россию по производству природного газа, но по нефти пока отстают — 9,9 миллиона баррелей в день против российских 10,8 миллиона баррелей в первой половине 2013 года. Лидером в мире по добыче нефти остается Саудовская Аравия — 11,7 миллиона баррелей в день.

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Производство углеводородов в США стремительно растет в последние годы благодаря новейшим технологиям добычи, применение которых стало выгодным из-за роста цен на сырье. Импорт газа и нефти в США упал на 32% и на 15% соответственно за пять лет. Однако новые технологии непопулярны в общественном мнении и зависят от высоких цен на углеводороды на мировом рынке, предупреждает газета. Возможно резкое падение цен в случае мирового кризиса, что может быть решающим фактором для дорогого сланцевого бурения. Кроме того, американские компании усиленно инвестируют в производство, накапливая долг: согласно оценкам Barclays, только в 2012 году им пришлось занять $50 миллиардов.