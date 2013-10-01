Всем членам экипажа «Арктик Санрайз» предъявят обвинение в пиратстве

Об этом сообщает агентство FlashNord со ссылкой на собственный источник в следственном управлении СК по Северо-западному федеральному округу.

Собеседник агентства уточнил, что тридцать фигурантов дела о попытке захвата нефтяной платформы «Приразломная» будут обвинены в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 227 Уголовного кодекса (пиратство, совершенное организованной группой). Такое преступление, в соответствии с УК, карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, сообщает Lenta.ru.

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Ранее суд в Мурманске арестовал весь экипаж «Арктик Санрайз» на два месяца. Большинство фигурантов дела — иностранцы, граждан России четверо. В числе арестованных россиян оказался фотожурналист Денис Синяков, который работал по контракту с Greenpeace и выполнял на борту судна редакционное задание «Ленты.ру».

Арест Синякова вызвал протесты со стороны общественности, акцию в его защиту провели российские интернет-СМИ. Сбор средств для помощи фотографу ведется через сайт freedomdenissinyakov.ru.

Акция природозащитной организации Greenpeace прошла в Печорском море 18 сентября. Активисты попытались высадиться на принадлежащую «Газпрому» платформу «Приразломная», чтобы обратить внимание общественности на опасность нефтегазовых разработок на арктическом шельфе. Пограничники воспрепятствовали высадке и при этом задержали двоих активистов. На следующий день они высадились на судно «Арктик Санрайз», которое затем было отконвоировано в Мурманск. Там всех находившихся на борту судна лиц поместили в СИЗО.