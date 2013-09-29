Космический корабль «Сигнус» пристыковался к МКС

Во время стыковки итальянский космонавт Лука Пармитано и американец Карен Найберг с помощью 17-метрового манипулятора захватили «Сигнус» и закрепили его 16 болтами к стыковочному узлу. Как отмечает РИА Новости, посреди процедуры один из двигателей манипулятора «забуксовал», однако специалисты NASA быстро устранили неполадку, сообщает Lenta.ru.

Частный грузовик доставил на борт 700 килограммов еды, воды, одежды и научного оборудования. Разгрузку астронавты планируют начать в понедельник, 30 сентября. Всего «Сигнус» пробудет в стыковке почти месяц, после чего его загрузят мусором и сожгут в атмосфере Земли.

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Перед соединением с МКС «Сигнус» провел на орбите почти 10 дней, куда его вывела ракета-носитель «Антарес», также разработанная Orbital Science. Стыковка должна была пройти еще 22 сентября, однако из-за сбоя в системе грузовика ее отложили.

Всего, согласно контракту NASA и Orbital Science на 1,9 миллиарда долларов, «Сигнус» совершит еще 10 полетов к МКС в течение ближайших трех лет. Он должен будет доставить на станцию 20 тонн груза.

«Сигнус» стал вторым частным кораблем, который состыковался с международной космической станцией. Первыми были американцы из компании SpaceX, которые в мае 2013 года отправили к МКС грузовой корабль Dragon.