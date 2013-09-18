К МКС успешно стартовала созданная с участием Украины ракета Antares (видео)

Ракета-носитель среднего класса Antares, в создании которой принимали участие украинские предприятия, отправилась к МКС с грузовым модулем Cygnus с космодрома на острове Уоллопс (Вирджиния, США). Пуск состоялся примерно в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция велась с сайта НАСА, сообщает Сегодня.

Пуск ракеты-носитея Antares осуществлен в рамках программы частной американской компании Orbital Science Corp. по доставке грузов на МКС. 7-тонный корабль Cygnus, созданный Orbital Sciences, привезет на МКС около 700 килограммов грузов, в том числе — предметы первой необходимости и материалы для экспериментов. В целом запланировано 8 грузовых рейсов РН Antares к МКС.

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Украинские КБ «Южное» и Южный машиностроительный завод создают основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя "Антарес". В частности, "ЮЖМАШ" производит центральный блок первой ступени к РН "Антарес" (на ранних этапах проект назывался "Таурус-II").

В РН "Антарес" используются двигатели НК-33/AJ26 российского производственного комплекса ОАО «Кузнецов», модифицированные американской двигателестроительной компанией Aerojet совместно с российскими специалистами.