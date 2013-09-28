В Пакистане утром снова произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 96 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным агентства Синьхуа, магнитуда землетрясения составила 7,4.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло 24 сентября в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. Число жертв, по последним данным, составило не менее 515 человек. Были зафиксированы 15 афтершоков, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9.

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Главный министр провинции Белуджистан Абдул Балодж объявил в округе Аваран чрезвычайное положение. На помощь спасателям были направлены военные и пограничники.