Президент Ирана предложил отказаться от практики международных санкций

Иран не представляет абсолютно никакой угрозы как для региона, так и для всего мира. С таким заявлением выступил президент страны Хасан Рухани на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

С трибуны Генассамблеи иранский лидер призвал отказаться от практики наложения международных санкций, передает РБК со ссылкой на CNN.

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"Санкции нарушают права человека, права на мир, развитие и доступ к образованию и медицине. Санкции являются источником людских страданий. Санкции влияют на общество и экономику", — сказал он.

Х.Рухани добавил, что Тегеран против усугубления напряженности в отношениях с США, напротив, хочет взаимодействия, основанного на взаимном уважении.

Выступление Х.Рухани на Генассамблее ООН с нетерпением ожидалось на фоне недавнего сообщения об отказе иранской стороны провести двустороннюю встречу с США на высшем уровне. Представители делегации Ирана объяснили невозможность организовать встречу Х.Рухани и Барака Обамы существующими трудностями. Несостоявшийся диалог мог стать первым за более 30 лет.

У Тегерана многолетний конфликт с международным сообществом по поводу иранской ядерной программы. Совет безопасности ООН не раз накладывал санкции в отношении Тегерана, прежде всего - экономические. Прежний лидер государства Махмуд Ахмадинежад отличался непримиримой позицией по отношению к США, не раз проявляя агрессию в публичных заявлениях. Его преемник Х.Рухани, победивший на июньских выборах, сообщал о намерении восстановить отношения с рядом государств. В ответ Вашингтон заявил, что готов к диалогу.

В ближайшее время СБ ООН, как ожидается, примет решение по Сирии. Иран является союзником действующего сирийского президента Башара Асада.