Президент Израиля: Иранцы хороши в шахматах и мошенничестве

Об этом заявил Президент Израиля Шимон Перес на 10-й ежегодной встрече YES «Украина и мир в эпоху перемен: факторы успеха» сегодня в Ялте, сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинской европейской стратегии.

«После Хиросимы в мире был консенсус, что больше никто не будет использовать оружие массового поражения, именно поэтому мы были шокированы тем, что в Сирии использовано химическое оружие. Мир – тело с одной шеей. Когда вам вскрывают вены на шее, вы не можете жить, поэтому мир становится очень чувствительным к тому, что происходит даже в одной небольшой стране, поэтому давление на Сирию, давление на Иран должно быть серьезным», – сказал Перес.

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Глава Израиля отметил также, что иранцы хороши в шахматах и мошенничестве – и там, и там нужно быть очень внимательным. «Если они объявили, что они против ядерного оружия по религиозным и другим причинам, мы должны следить, как они это будут выполнять. Если вы против ядерного оружия, почему вы строите пусковые установки для ракет большого радиуса действия? Этот вопрос должен стоять на повестке дня», – подчеркнул Перес.