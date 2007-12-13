Европарламент одобрил бюджет ЕС

Европейский парламент одобрил бюджет Евросоюза на 2008 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

Общие обязательства относительно ассигнований (обязательство на осуществление расходов на протяжении одного или нескольких лет, которые потом покрываются конкретными ассигнованиями каждый год – УНИАН) утверждены в сумме 129,1 млрд. евро, что на 2,2% больше, чем в бюджете 2007 года, и составляют 1,03% валового национального дохода ЕС.

Выплата ассигнований утверждена в размере 120,3 млрд. евро, что на 5,7% больше, чем в 2007 году, и составляет 0,96% валового национального дохода всех стран-членов ЕС.

Около 45% всех расходов предусмотрено на содействие экономическому росту ЕС, 40% - на помощь сельскохозяйственным производителям.

В бюджете 2008 года, в частности, предусмотрен рост на 11% - до 6,1 млрд. евро – инвестиций в науку и исследовательскую работу. На 93% увеличится финансирование проектов в энергетике и транспорте, в первую очередь, за счет финансирования трансграничных проектов, таких, как строительство тоннеля “Лион-Турин”. В бюджете-2008 предусмотрено финансирование европейской навигационной спутниковой системы GALILEO в размере 940 млн. евро и финансирование создания Европейского института технологий в размере 2,9 млн. евро.

46,9 млрд. евро предусмотрено на финансирование регионального развития в рамках политики сходства ЕС. При этом, 47% этих средств получат 12 новых стран-членов ЕС.

Общие расходы на прямую поддержку фермеров составят 40,9 млрд. евро.

Кроме того, бюджетом предусмотрен рост расходов на программы по обеспечению безопасности, борьбе с преступностью и нелегальной миграцией на 16,7% по сравнению с 2007 годом – до 0,7 млрд. евро.

На 10,2% увеличится финансирование мероприятий в рамках Европейской политики соседства – до 1,6 млрд. евро.

Административные расходы на содержание европейских институтов также возрастут на 4,4% - до 7,3 млрд. евро из-за расширения ЕС, и будут составлять 6% всех расходов бюджета ЕС.

Официальная церемония подписания бюджета на 2008 год состоится в Европарламенте 18 декабря.