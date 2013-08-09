В американской разведке сократят 90% системных администраторов

По данным Александера, сейчас в АНБ работают около тысячи системных администраторов. Выступая в Нью-Йорке на межведомственной коллеги в присутствии глав ФБР и ЦРУ, генерал отметил, что большую часть их можно заменить с помощью новейших технологий.

"Сложился порочный круг, когда люди одновременно занимаются передачей информации, обеспечением безопасности сети и другими вещами, которые лучше выполнят машины", - цитирует РИА Новости со ссылкой на новостной портал Huffington Post.

Он также подтвердил, что в АНБ вводится правило, согласно которому системные администраторы, одним из которых, в частности, был бежавший в Россию Эдвард Сноуден, при допуске к секретной информации будут обязаны работать в присутствии коллеги.

Эдвард Сноуден обнародовал в СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал из США, правительство которых рассматривает его действия как государственную измену, в Гонконг, позже прибыл в Москву, где получил временное убежище сроком на год.