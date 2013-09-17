Террористы всего мира предпочитают Gmail - ветеран спецслужб США

Он также объявил Gmail «любимым почтовым сервисом террористов», передает Russia Today.

«Террористы всего мира предпочитают услуги Gmail. Google вряд ли расскажет вам про это в своей рекламе, но этот сервер бесплатный и общедоступный – и потому террористы выбирают его», – заявил Хейден на мероприятии под названием «противоречие между безопасностью и свободой», которое проходило в одной из церквей Вашингтона.

По словам бывшего главы АНБ, «США можно предъявить обвинение в милитаризации Интернета».

«Мы создали Интернет, он по своей сути американский. Люди будут помнить о нас, как помнят о римлянах благодаря их дорогам», - отметил Хейден.

«Для меня главная проблема Интернета – это анонимность. Вопрос в том, каким мы видим Интернет. Это общее цифровое пространство или зона войны всех против всех?», - добавил ветеран спецслужб.

Уровни слежки

Американское Агентство национальной безопасности долгие годы вело программу PRISM. В её рамках подчиненные Хейдена прослушивали телефонные переговоры и перехватывали электронные сообщения лиц, которые с точки зрения сотрудников спецслужбы могли быть причастны к преступлениям. Сотрудники ведущих американских телекоммуникационных компаний и гигантов интернет-индустрии помогали АНБ следить за своими клиентами.

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Информация о проекте PRISM попала в газеты благодаря бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. Он передал британским и американским журналистам крупную партию документов, в которой говорилось о работе спецслужб. Публикация документов Сноудена вызвала ряд крупных скандалов. Выяснилось, что агенты АНБ подслушивали переговоры представителей Евросоюза, а также шпионили за президентами Бразилии и Мексики.

Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем попросил убежища в России. В конце июля он получил разрешение остаться в России на год.

Западные газеты продолжают публиковать материалы, основанные на документах Сноудена. Так в середине сентября немецкое издание Der Spiegel сообщило, что американские агенты отслеживали транзакции в системе Visa.