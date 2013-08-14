В США полиция застрелила мужчину, взявшего заложников в банке
10:10, 14 августа 2013Мир
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Полиция города Сент-Джозеф, штат Луизиана, застрелила мужчину, взявшего в заложники сотрудников банка.
Полиция застрелила мужчину / Фото : gavailer.livejournal.com
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Всего в заложниках оказались три человека: две женщины и мужчина. Перед гибелью мужчина успел тяжело ранить двоих заложников. Третью заложницу он отпустил еще до перестрелки.
Ранее сообщалось, что преступнику 20 лет, а его семья владеет расположенным рядом с банком магазином. Также упоминалось о выдвинутых им требованиях.
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