Наводнение в США: число пропавших без вести превысило 500 человек, есть жертвы (видео)

В то же время, по данным Reuters, пропавшими числятся не более 250 человек. Вместе с тем, как отметили в правительстве штата, многие из пропавших, скорее всего, находятся в безопасности и просто не могут связаться с родственниками или спасателями.

Жертвами наводнения на данный момент числятся пять человек, уточняет CNN. Власти штата ожидают, что число погибших может вырасти после того, как спасатели доберутся до отдаленных районов, сообщает Lenta.ru.

Ситуация в Колорадо ухудшилась после очередного сильного дождя, прошедшего в субботу, 14 сентября. Синоптики предупреждают, что ливни продолжатся и в воскресенье.

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Наводнение в Колорадо и в соседнем штате Нью-Мексико продолжается с 11 сентября. Ранее сообщалось, что без вести пропали 170 человек. Власти объявили массовую эвакуацию десятков тысяч людей из пострадавших районов. Это наводнение СМИ назвали сильнейшим в регионе с 1940-х годов.