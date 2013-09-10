Киев может сократить закупку российского газа до 10 миллиардов кубометров

Об этом на пресс-конференции в Луганске заявил лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде, председатель Луганской областной организации Партии регионов Александр Ефремов, сообщает "ОстроВ".

"Когда с Россией был подписан договор о цене на газ, мы были в оппозиции. Нам говорили, это временно, вы придете к власти, и все вернется на круги своя. Потом РФ об этом забыла. Но мы сегодня говорим о другом: почему страны Евросоюза получают этот же газ на 130-200 долларов дешевле? Это несправедливо. Мы изучили все вопросы, единственное, что нам остается, это потреблять не 41 млрд кубометров газа, а 27 млрд кубометров. Думаю, что через некоторое время Украина сможет закупать всего около 10 миллиардов", - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,6% - до 12,446 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 406,56 долл. за тыс. куб. м.

Средняя цена газа, который Украины импортировала в августе 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с июлем - до 393,5 долларов за тысячу кубометров.