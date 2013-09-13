При пожаре в российской психлечебнице погибло 12 человек
11:58, 13 сентября 2013Мир
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Спасатели обнаружили на месте пожара в психоневрологическом интернате в Новгородской области тела еще двух погибших, общее число жертв возросло до 12
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.
"Из-под завалов извлечены тела еще двух погибших, разбор завалов продолжается", - сказал собеседник агентства.
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Одноэтажное здание психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось глубокой ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения. Согласно предварительной информации Минздрава, на момент пожара в отделении находилось 59 человек, включая медперсонал.
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