Снайпер сирийских повстанцев: Я воюю за будущее своих детей (видео)

Он - крестьянин, мирно жил с женой и 6 детьми, никогда не участвовал в митингах или демонстрациях, но был беспричинно арестован, сообщает ТСН.

По словам снайпера, его продержали в тюрьме полгода, а когда он вернулся домой, деревня была разрушена, а деревья сожжены, чтобы лишить повстанцев убежища. Погибло много людей, в том числе детей, многих женщин изнасиловали.

Мужчина переправил в Ливан свою семью, а сам вернулся, купил винтовку и присоединился к повстанцам. Оружие стоило $6000. Он говорит, что воюет за то, чтобы у его детей было будущее, мужчина не хочет, чтобы они жили, как нищие.

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Сейчас они все живут в здании старой школы с еще десятью семьями. Классы стали для них своеобразными квартирами, а клочки ткани - дверью.

Через несколько дней снайпер соберет свои вещи и отправится в горы , где малоизвестными тропками нелегально пересечет границу Ливана и Сирии и присоединится к боевым товарищам. При этом наибольшая его мечта - это выбросить винтовку и вернуться к мирной жизни. Когда он начинает об этом говорить, то на его глазах появляются слезы .

В Сирии таких крестьян-снайперов теперь тысячи. Их главная цель - свергнуть президента Башара Асада. Правда, чем дольше длится конфликт, тем больше на войне появляется радикальных групп.