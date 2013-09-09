BBC: Yahoo рассказала, как правительства запрашивают личные данные

По данным компании, с января по июнь этого года британские власти сделали 1709 таких запросов, 27% из которых были отклонены, сообщает BBC Украина.

В Соединенных Штатах в компанию поступило 12444 запроса - больше, чем в любые другие страны.

По словам спикера , сотрудники Yahoo "регулярно отклоняют ненадлежащие запросы на информацию о пользователях".

В докладе Yahoo, который обещают обновлять каждые шесть месяцев, приведено количество запросов в 17 странах, в которых компания имеет официальные представительства.

Отчет опубликовался после того, как правозащитники начали все активнее требовать от технологических компаний раскрывать подробности их сотрудничества с правоохранителями.

Процент отказов

Ранее Yahoo пыталась через суд заставить правительство США опубликовать документы, которые показали, что компания не соглашалась с разработкой масштабной программы наблюдения Prism, о которой стало известно из документов Эдварда Сноудена .

Аналогичный отчет от Google последний раз появился в декабре 2012 года. За второе полугодие 2012 года компания получила 1458 обращений от британского правительства и судов и 8438 обращений от американских официальных лиц.

Рон Белл, генеральный советник Yahoo, сообщил об отчете в своем блоге, отметив, что юридический департамент компании принимает меры, чтобы при любой возможности отказывать в вопросе предоставления личной информации.

В абсолютных цифрах чаще Yahoo отказывала германскому правительству - в 816 случаях, а наибольшая доля отказов в Сингапуре - 41%.

В Соединенных Штатах уровень отказов всего 2% , однако еще в 801 запросе, удовлетворить которые согласилась компания, не оказалось информации о нужных пользователях.