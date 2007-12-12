”Аль-Каида” взяла ответственность за теракты в Алжире
09:26, 12 декабря 2007Мир
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Погибли 76 человек
Террористическая группировка "Аль-Каида в странах исламского Магриба" взяла на себя ответственность за организацию двух взрывов, произошедших во вторник в столице Алжира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки на одном из экстремистских сайтов.
Напомним, что утром 11 декабря в Алжире у зданий Верховного суда страны и агентства ООН с интервалом примерно в десять минут произошли два взрыва.
Теракты осуществили смертники. Их фотографии и имена были опубликованы группировкой на сайте.
Согласно последним данным, в результате двух взрывов погибли 76 человек, десять из которых являлись сотрудниками ООН.
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