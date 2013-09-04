Путин о геях и лесбиянках: Я их иногда награждаю медалями и орденами

Об этом он заявил в интервью российскому "Первому каналу" и американскому агентству "Ассошиэйтед Пресс", передает РИА Новости.

"Если кто-то хочет со мной из них встретиться - пожалуйста, но пока такой инициативы не было. У нас много всяких групп, много различных организаций, объединений. Я, как правило, встречаюсь со всеми, кто высказывает просьбу о встрече и предлагает обсудить какую-то проблему, которую считает важной. Пока не было таких предложений. Почему нет?" - сказал Путин.

Также он попросил не преувеличивать значение этого вопроса.

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"Я вас уверяю, что я работаю с такими людьми, я их иногда награждаю государственными медалями и орденами за их достижения в тех или других сферах. У нас абсолютно нормальные отношения, и я не вижу здесь ничего особенного. Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом, правда, мы любим его не за это, но он был великий музыкант и мы все любим его музыку. Ну и что? Не надо делать из мухи слона, ничего страшного здесь у нас в стране и ужасного не происходит", - заявил глава российского государства.

Он подчеркнул, что представители секс-меньшинств - это абсолютно полноценные и равные в правах граждане Российской Федерации.

"У нас... люди нетрадиционной ориентации никак не ущемляются ни в профессиональном смысле, ни в уровне заработной платы, ни, наконец, даже, если они достигают каких-то высот в творчестве, в работе, они не ущемляются даже с точки зрения признания их результатов со стороны государства, я имею в виду награждение их орденами, медалями", - отметил Путин.

При этом президент подтвердил, что ношение знаков, символизирующих отношения секс-меньшинств, в том числе радужных знаков, не будет считаться преступлением.

"У нас люди, которые выступили инициаторами этих законов и которые принимали этот закон - я, кстати, не был инициатором этого закона - исходили из того, что однополые браки не производят детей. А Россия переживает непростые времена с точки зрения демографии. И мы заинтересованы в том, чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было больше. Это далеко не самое главное во всей системе мер, направленных на поддержку демографических процессов. Но я думаю, что авторы этого закона исходили, прежде всего, из необходимости решать проблемы демографического характера и далеки были от идеи кого-то ущемлять в правах", - отметил он.