США и Япония договорились о консолидации действий относительно Сирии

Оба лидера сошлись во мнении, что применение химического оружия является неприемлемым, и договорились о тесном сотрудничестве по Сирии.

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При этом, как сообщает агентство Киодо, японский премьер пожелал своему американскому коллеге "продолжить усилия для того, чтобы добиться резолюции Совета безопасности ООН" по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

Со своей стороны президент Обама подчеркнул важность соответствующего "сигнала от международного сообщества".

Абэ назвал обращение Обамы к законодателям США "проявлением твердой решимости президента" и подчеркнул, что Япония будет внимательно следить за развитием ситуации.

Необходимость телефонного разговора для уточнения позиций была вызвана тем, что, как сообщил во вторник спикер правительства Японии Ёсихидэ Суга, у японского премьера и американского президента физически не получится провести обстоятельную беседу во время саммита "двадцатки" в Санкт-Петербурге 5-6 сентября из-за напряженного графика.

Обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. На прошлой неделе Обама заявил, что принял решение о необходимости предпринять военные действия против режима в Сирии, а позже официально внес на рассмотрение законодателей соответствующую резолюцию. Как ожидается, палата представителей и сенат проголосуют по резолюции по Сирии не раньше 9 сентября.