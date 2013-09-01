Нельсона Манделу выписали из больницы в критическом состоянии (обновлено)

Об этом сообщил представитель администрации президента страны Мак Махараж, передает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня утром Нельсон Мандела был выписан из больницы Претории. Он находится в критическом состоянии, которое иногда становится нестабильным. Тем не менее, врачи убеждены, что он будет получать такое же интенсивное лечение в своем доме в Хьютоне, как и в больнице Претории", - заявил Махараж.

По теме: Президент ЮАР опровергает сообщения о «вегетативном состоянии» Манделы

По его словам, в доме экс-президента организована реанимационная палата, в которой будут дежурить те же врачи, что и в больнице.

95-летний Мандела был госпитализирован 8 июня с обострением легочной инфекции. Во время 27-летнего тюремного заключения при апартеиде он болел туберкулезом.