Нельсона Манделу выписали из больницы в критическом состоянии (обновлено)
Первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела был выписан из больницы в критическом состоянии и продолжит лечение в своем доме под Йоханнесбургом.
Об этом сообщил представитель администрации президента страны Мак Махараж, передает ИТАР-ТАСС.
"Сегодня утром Нельсон Мандела был выписан из больницы Претории. Он находится в критическом состоянии, которое иногда становится нестабильным. Тем не менее, врачи убеждены, что он будет получать такое же интенсивное лечение в своем доме в Хьютоне, как и в больнице Претории", - заявил Махараж.
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По его словам, в доме экс-президента организована реанимационная палата, в которой будут дежурить те же врачи, что и в больнице.
95-летний Мандела был госпитализирован 8 июня с обострением легочной инфекции. Во время 27-летнего тюремного заключения при апартеиде он болел туберкулезом.