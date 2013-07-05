Президент ЮАР опровергает сообщения о «вегетативном состоянии» Манделы
10:44, 05 июля 2013Мир
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Президент ЮАР Джейкоб Зума опровергает сообщения о «вегетативном состоянии» своего предшественника на этом посту, 94-летнего лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы.
Состояние Манделы критическое, но стабильное / Фото gov.za
В Южно-Африканской Республике в четверг обнародовали документ суда, в котором упомянуто, что врачи Манделы заявляли, что тот находился в «вегетативном состоянии», и советовали его семье принять решение отключить системы жизнеобеспечения.
Как сообщает радио «Свобода», по словам Зумы, который посетил в четверг больницу в Претории, где находится Мандела, состояние борца против апартеида остается «критическим, но стабильным».
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