Президент ЮАР опровергает сообщения о «вегетативном состоянии» Манделы

10:44, 05 июля 2013
Мир
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Президент ЮАР Джейкоб Зума опровергает сообщения о «вегетативном состоянии» своего предшественника на этом посту, 94-летнего лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы.

Нельсон Мандела / Фото gov.za

В Южно-Африканской Республике в четверг обнародовали документ суда, в котором упомянуто, что врачи Манделы заявляли, что тот находился в «вегетативном состоянии», и советовали его семье принять решение отключить системы жизнеобеспечения.

Как сообщает радио «Свобода», по словам Зумы, который посетил в четверг больницу в Претории, где находится Мандела, состояние борца против апартеида остается «критическим, но стабильным».

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