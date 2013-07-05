Президент ЮАР опровергает сообщения о «вегетативном состоянии» Манделы

В Южно-Африканской Республике в четверг обнародовали документ суда, в котором упомянуто, что врачи Манделы заявляли, что тот находился в «вегетативном состоянии», и советовали его семье принять решение отключить системы жизнеобеспечения.

Как сообщает радио «Свобода», по словам Зумы, который посетил в четверг больницу в Претории, где находится Мандела, состояние борца против апартеида остается «критическим, но стабильным».