Власти ЮАР опровергли сообщения СМИ о выписке Манделы из больницы
15:35, 31 августа 2013Мир
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Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела все еще находится в больнице, сообщает администрация южноафриканского президента Джейкоба Зумы.
Мандела находится в критическом, но стабильном состоянии / Фото: gov.za
Согласно сообщению, 95-летний Мандела находится в критическом, но стабильном состоянии.
”Офис президента отмечает неверные сообщения прессы, о том, что Мандела покинул больницу. Мандела находится по-прежнему в больнице Претории и остается в критическом, но стабильном состоянии”, - говорится в сообщении.
Как сообщила ранее русская служба Би-Би-Си, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела вернулся из больницы, где он находился почти три месяца, в свой дом в Йоханнесбурге.
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