Власти ЮАР опровергли сообщения СМИ о выписке Манделы из больницы

15:35, 31 августа 2013
Мир
5796

Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела все еще находится в больнице, сообщает администрация южноафриканского президента Джейкоба Зумы.

Мандела находится в критическом, но стабильном состоянии / Фото: gov.za

Согласно сообщению, 95-летний Мандела находится в критическом, но стабильном состоянии.

Офис президента отмечает неверные сообщения прессы, о том, что Мандела покинул больницу. Мандела находится по-прежнему в больнице Претории и остается в критическом, но стабильном состоянии”, - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее русская служба Би-Би-Си, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела вернулся из больницы, где он находился почти три месяца, в свой дом в Йоханнесбурге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter