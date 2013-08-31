Власти ЮАР опровергли сообщения СМИ о выписке Манделы из больницы

Согласно сообщению, 95-летний Мандела находится в критическом, но стабильном состоянии.

”Офис президента отмечает неверные сообщения прессы, о том, что Мандела покинул больницу. Мандела находится по-прежнему в больнице Претории и остается в критическом, но стабильном состоянии”, - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее русская служба Би-Би-Си, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела вернулся из больницы, где он находился почти три месяца, в свой дом в Йоханнесбурге.