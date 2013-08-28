В Сирии осталось около 400 украинцев - МИД

14:13, 28 августа 2013
Мир
951

На сегодняшний день в Сирии остается около 400 граждан Украины.

Евгений Перебыйнис

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Ориентировочно, сейчас в этой стране остается около 400 граждан Украины”, - сказал он.

По словам Перебыйниса, 27-28 августа с территории Сирии было эвакуировано еще 8 граждан Украины. Эвакуация была проведена самолетами МЧС РФ.

По теме: Австралия призвала Россию и Китай задуматься о Сирии

“Мы хотели бы выразить благодарность российским коллегам за очередную помощь украинской стороне в возвращении украинцев из Сирии авиатранспортом РФ”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, всего с начала текущего года с помощью российской стороны с территории Сирии в Украину вернулись 99 украинцев. В целом в течение этого года из Сирии эвакуированы 182 гражданина Украины.

Перебыйнис подчеркнул, что ситуация в Сирии остается сложной. Он отметил, что по информации правозащитных организаций, с начала конфликта в Сирии погибло свыше 90 тысяч гражданского населения. По последним данным ООН, число сирийских беженцев превысило1,7 млн.человек и продолжает стремительно расти.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных боевиков.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства страны химического оружия в предместье Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, свыше 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв могло достичь 1,3 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter