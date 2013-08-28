В Сирии осталось около 400 украинцев - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Ориентировочно, сейчас в этой стране остается около 400 граждан Украины”, - сказал он.

По словам Перебыйниса, 27-28 августа с территории Сирии было эвакуировано еще 8 граждан Украины. Эвакуация была проведена самолетами МЧС РФ.

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“Мы хотели бы выразить благодарность российским коллегам за очередную помощь украинской стороне в возвращении украинцев из Сирии авиатранспортом РФ”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, всего с начала текущего года с помощью российской стороны с территории Сирии в Украину вернулись 99 украинцев. В целом в течение этого года из Сирии эвакуированы 182 гражданина Украины.

Перебыйнис подчеркнул, что ситуация в Сирии остается сложной. Он отметил, что по информации правозащитных организаций, с начала конфликта в Сирии погибло свыше 90 тысяч гражданского населения. По последним данным ООН, число сирийских беженцев превысило1,7 млн.человек и продолжает стремительно расти.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных боевиков.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства страны химического оружия в предместье Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, свыше 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв могло достичь 1,3 тыс. человек.