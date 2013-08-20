В Египте по дороге в тюрьму убили 36 задержанных сторонников Мурси

Об этом сообщила сама египетская полиция.

Министерство внутренних дел Египта утверждает, что арестованные захватили заложником офицера сопровождения, что заставило силовиков вытравить их слезоточивым газом, сообщает Euronews.

По другим сообщениям, около тюрьмы начались стычки силовиков с боевиками, а заключенные попали под огонь, пытаясь убежать.

Как сообщал УНИАН, страны Запада подвергли резкой критике действия властей Египта, в частности, разгоны митингов и демонстраций в Каире и других провинциях страны, сопровождающиеся жертвами и арестами. С начала беспорядков в стране погибло уже более 800 человек.