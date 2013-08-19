Боевики убили на Синайском полуострове 25 египетских полицейских
Боевики убили в понедельник 25 и ранили двух египетских полицейских, атаковав их автобусы на Синайском полуострове.
Об этом РИА Новости сообщил источник в местных властях.
Это самые крупная единовременная потеря, которую понесли египетские силы за год проведения на Синае операции против радикальных исламистских группировок, идеологически близких террористической сети "Аль-Каида".
"Неизвестные пока боевики огнем из автоматов и противотанковых гранатометов убили 25 полицейских из числа сотрудников ведомства Центральной египетской безопасности и ранили еще двух", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности.
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Нападавшие, по его словам, перехватили силовиков у граничащего с Газой города Рафаха, когда их на двух микроавтобусах везли домой на выходные. По одной из версий, озвученных местными СМИ, боевики открыли огонь из засады, по другой - остановили автобусы на дороге, вывели пассажиров и расстреляли их.
До сих пор самым кровопролитным эпизодом синайской кампании считался налет боевиков на пограничный пост, где они 5 августа прошлого года убили 16 солдат и попытались на захваченных бронетранспортерах прорваться на территорию Израиля.