Япония создает армейское подразделение, позволяющее высаживать десант с кораблей
Минобороны Японии планирует создать целое новое подразделение для десантирования с моря, состоящее из машин-амфибий типа AAV-7.
Главной целью нового подразделения войск Японии называют укрепление обороны отдаленных островов на юго-западе страны.
Об этом сообщили сегодня местные СМИ, передает ИТАР-ТАСС.
В министерстве считают, что для защиты отдаленных островов, в том числе Нансэй, Японии необходимо обеспечить возможность проведения операций по десантированию на берег. Новое подразделение, как ожидается, будет включено в состав сухопутных сил самообороны в западной части Японии.
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Для этого планируется оснастить силы самообороны машинами типа AAV7, которые успешно использует морская пехота США. Пока речь идет о введении в строй японских сил самообороны шести машин.
Assault Amphibious Vehicle /AAV/ - это десантно-гусеничная машина-амфибия морской пехоты. Экипаж составляет три человека — водитель, командир и стрелок. В кормовой части машины расположено десантное отделение, в котором на трёх скамьях размещается 25 человек десанта. Также машина может перевозить до 4,5 тонн груза.