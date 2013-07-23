Япония хочет позволить себе применять оружие в других странах

Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Так называемое "право на коллективную самооборону" является правом Японии применять оружие для отражения вооруженного нападения на страны, имеющие тесные связи с Японией, если даже это не прямое нападение на нее. Согласно конституционным разъяснениям, сейчас разрешено лишь право на частичную самооборону, т.е. при нападении на саму Японию, пишет Синьхуа.

По теме: СМИ: Япония хочет отстаивать спорные острова с помощью новых ракет

Синдзо Абэ отметил, что будут внесены поправки в запрещающие правительству пользоваться правом на коллективную самооборону конституционные разъяснения, так как в ситуации с обеспечением безопасности произошли очень большие перемены. Он рассчитывает, что правительство предложит фундаментальный законопроект, разрешающий использовать право на коллективную самооборону.