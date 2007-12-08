ЦИК Грузии зарегистрировал трех кандидатов в президенты от оппозиции
16:44, 08 декабря 2007Мир
664
Пока что 1 + 3 = 4
Центризбирком Грузии зарегистрировал трех кандидатов в президенты страны от оппозиции.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, кандидатами на пост президента на заседании ЦИК утверждены 43-летний депутат парламента Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ (единый кандидат от Национального Совета оппозиционных партий), 43-летний парламентарий Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ (кандидат от крупнейшей умеренно-оппозиционной партии "Новые правые") и 49-летний лидер Лейбористской партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ.
Таким образом, вместе с Михаилом СААКАШВИЛИ кандидатами в президенты утверждены 4 человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter