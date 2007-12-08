ЦИК Грузии зарегистрировал трех кандидатов в президенты от оппозиции

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Центризбирком Грузии зарегистрировал трех кандидатов в президенты страны от оппозиции. Как сообщает ИТАР-ТАСС, кандидатами на пост президента на заседании ЦИК утверждены 43-летний депутат парламента Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ (единый кандидат от Национального Совета оппозиционных партий), 43-летний парламентарий Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ (кандидат от крупнейшей умеренно-оппозиционной партии "Новые правые") и 49-летний лидер Лейбористской партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ. Таким образом, вместе с Михаилом СААКАШВИЛИ кандидатами в президенты утверждены 4 человека.

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