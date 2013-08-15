Румынский МИД: президентская риторика создает проблемы двум странам

"В то время, когда румынское правительство работает над укреплением экономических связей с Молдовой, обеспечением ее энергетической независимости, риторические игры с резонансной темой объединения могут создать проблемы во внешней политике", - заявил глава МИД Румынии Титус Корлэцян.

Он призвал румынских политиков проявить мудрость и "не давать кислород оппозиционным силам в Молдове, которые противостоят планам европейской интеграции".

"Правительство Румынии делает все, чтобы поддержать курс Молдовы на европейскую интеграцию. Саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, где будут парафированы, а затем подписаны соглашения об ассоциации с ЕС, о свободной торговле и, как я надеюсь, о безвизовом режиме, станет новой страницей в истории Молдовы, у которой есть не только европейское, но и румынское будущее", - цитирует ИТАР-ТАСС.

Напомним, 12 августа Президент Бэсеску высказался за объединение Румынии с Молдовой, хотя при этом признал, что большинство молдавских граждан не желают этого.