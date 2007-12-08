Центризбирком РФ объявил официальные итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России объявила официальные итоги выборов в Госдуму.

Как сообщает радио «Свобода»,"Единая Россия" набрала свыше 64% голосов и займет 315 мест в парламенте. У КПРФ – 11,5% и 57 мест. ЛДПР получила чуть более 8% и, соответственно, 40 мандатов. "Справедливую Россию", которая набрала более 7,5% голосов, в парламенте будут представлять 38 депутатов.

Остальные 7 партий, участвовавших в выборах, получили не более 2,5% голосов.

Оппозиция, а также западные страны и некоторые международные организации заявили о серьезных нарушениях в ходе голосования.