На дне Атлантического океана установили веб-камеру

Как передает ТСН, съемка из района Новой Англии отличается высоким качеством и ведется в режиме реального времени.

Всего исследователи используют два подводных аппарата с камерами, на большой и небольшой глубинах, соответственно.

Третья трансляция показывает, кроме изображения с первой камеры, данные, которые ученые получают со дна океана.

Кроме трансляций, команда ведет дневник наблюдений, который обновляется трижды в день. Само исследование проводится с целью лучшего понимания экологии этого района.