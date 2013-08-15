На дне Атлантического океана установили веб-камеру
00:51, 15 августа 2013Мир
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Ученые ведут круглосуточную видеотрансляцию со дна Атлантического океана.
Как передает ТСН, съемка из района Новой Англии отличается высоким качеством и ведется в режиме реального времени.
Всего исследователи используют два подводных аппарата с камерами, на большой и небольшой глубинах, соответственно.
Третья трансляция показывает, кроме изображения с первой камеры, данные, которые ученые получают со дна океана.
Кроме трансляций, команда ведет дневник наблюдений, который обновляется трижды в день. Само исследование проводится с целью лучшего понимания экологии этого района.
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