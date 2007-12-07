Вывод российских войск - это одно, а Приднестровье - это другое

Молдавия считает, что увязывание Россией процесса вывода своих войск и вооружения с территории республики с ходом урегулирования приднестровского конфликта необоснованно. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в связи с высказываниями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью, опубликованном немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В комментарии МИД Молдавии говорится, что в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 г., Россия должна в полном объеме вывести свои войска и вооружения с территории Молдавии. Приднестровская же проблема, исходя из суверенитета и территориальной целостности Молдавии, должна решаться в формате переговоров 5+2.

Внешнеполитическое ведомство Молдавии подчеркивает, что в качестве нейтрального государства Молдавия будет настаивать, чтобы все участники переговорного процесса активно включились в дискуссию относительно преобразовании миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом.

В комментарии МИД Молдавии отмечается, что РФ не выполнила в полном объеме свои стамбульские обязательства, поскольку, согласно им, российские войска и вооружения должны были покинуть территорию республики до конца 2002 г.

МИД отмечает, что к концу 2001 г. Россия лишь частично вывела с территории Молдавии свои обычные вооруженные силы, а именно - вооружение, ограничиваемое ДОВСЕ. Другие две составляющие - 20 тыс. т. вооружений и свыше 1 тыс. военнослужащих - продолжают присутствовать на территории республики до сих пор.

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