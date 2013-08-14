СМИ: При разгоне демонстрантов в Каире погибли до 30 человек

Агентство Reuters со ссылкой на заявление движения «Братья-мусульмане» сообщает о том, что в результате погибли около 30 человек, в том числе один сотрудник правоохранительных органов.

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В то же время, по данным Agence France-Presse, жертвами операции стали 15 человек, сообщает Lenta.ru.

Как передает BBC News, зачистка началась утром в среду, 14 августа. Были перекрыты улицы, расположенные неподалеку от двух лагерей сторонников Мурси — возле мечети Рабаа Аль-Адавия на востоке города и на площади Нахда на западе Каира. Сверху ситуацию контролируют вертолеты. Кроме того, на место приведена военная техника. По словам очевидцев, видны облака, поднимающиеся из-за применения слезоточивого газа, и слышны звуки выстрелов.

Министерство внутренних дел Египта выпустило заявление, в котором объяснило, что службы безопасности предпринимают «необходимые меры» против протестующих. В тексте также утверждается, что все желающие могут безопасно покинуть территорию лагеря, за исключением тех, кто находится в розыске.

Ранее сообщалось, что разгон палаточных лагерей был запланирован еще на понедельник, 12 августа. Они были разбиты еще в начале июля. Сторонники и противники Мурси нередко вступали в столкновения, в результате которых в стране с момента свержения президента погибли уже более 250 человек.

Сторонники Мурси требуют восстановления полномочий бывшего президента, отстраненного от власти военными 3 июля и взятого под стражу. Мурси были предъявлены обвинения в шпионаже и заговоре, кроме того, он подозревается еще в ряде преступлений. Вместе с ним были задержаны лидеры поддерживавшего его исламистского движения «Братья-мусульмане».