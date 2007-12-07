Число жертв взрыва на шахте в Китае возросло до 104 человек
09:04, 07 декабря 2007Мир
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Директор и представитель компании задержаны
До 104 человек возросло сегодня число жертв взрыва газа на угольной шахте близ города Линьфэнь (северокитайская провинция Шаньси). Как передает ИТАР-ТАСС, спасатели обнаружили тела еще 34 погибших горняков.
Взрыв произошел там утром в четверг. К месту трагедии прибыли 13 спасательных бригад. Однако выбраться на поверхность самостоятельно либо с помощью спасателей удалось только 15 горнякам.
Власти начали расследование происшествия, уже задержаны директор шахты и представитель компании-владельца предприятия.
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